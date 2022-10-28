В Надыме на зебре сбили двух школьниц

ДТП произошло в четверг вечером на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба ГИБДД Ямала

27 октября около 20 часов на пешеходном переходе по улице Зверева произошло ДТП, в котором пострадали две 16-летние школьницы. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Как выяснилось, на девушек наехал водитель автомобиля «ГАЗ». Одна из пострадавших попала в больницу с серьезной травмой позвоночника и многочисленными ушибами, вторая была осмотрена врачами на месте ДТП, после чего отпущена домой.

В ГИБДД округа напомнили, что из-за изменившихся погодных условий всем участникам дорожного движения нужно соблюдать максимальную осторожность.