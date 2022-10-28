Фото: группа «ВКонтакте» «Верхняя Салда официально»

На территории Донбасса во время спецоперации погиб майор из Верхней Салды Павел Пряничников. Об этом сообщили в администрации города.

- 17 октября 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Донбасса погиб майор Пряничников Павел Валентинович, - сообщили в группе «ВКонтакте» «Верхняя Салда официально». - Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким Павла Пряничникова.

Прощание с погибшим военным состоится 29 октября 2022 года с 10:15 в похоронном доме «Помощь» (ул. Карла Маркса, 1а).

Напомним, недавно на Урале простились с младшим сержантом Денисом Горбушиным, погибшим 17 октября в зоне спецоперации. Он был призван по мобилизации 27 сентября и зачислен в списки 74 мотострелковой бригады.