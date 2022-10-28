Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 9:24

В выходные в Екатеринбурге пройдут массовые проверки водителей

Инспекторы будут искать пьяных за рулем
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Также обратят внимание на водителей без прав

Также обратят внимание на водителей без прав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 28 по 30 октября пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает городское ГИБДД.

Инспекторы будут выявлять пьяных людей за рулем. Также они обратят внимание на водителей без прав.

В Свердловской области за первые девять месяцев 2022 года к ответственности за пьяное вождение привлекли больше 10 тысяч человек. При этом каждый восьмой из них был нетрезвым за рулем уже не в первый раз.

Кроме того, больше 10 тысяч водителей привлекли за управление авто без прав. Из них восемь тысяч уральцев вообще не получали водительских удостоверений. А еще две тысячи свердловчан вели машину, будучи лишенными прав за грубые нарушения ПДД.