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НовостиОбщество28 октября 2022 9:23

В Каменске-Уральском после жалоб горожан чинят здание районной администрации

Ремонтом занимается компания из Екатеринбурга
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Здание ремонтируют после жалоб жителей Каменска-Уральского. Фото: информационный портал KU66.RU

Здание ремонтируют после жалоб жителей Каменска-Уральского. Фото: информационный портал KU66.RU

После многочисленных жалоб жителей Каменска-Уральского компания из Екатеринбурга приступила к ремонту здания администрации Красногорского района. Об этом пишет информационный портал KU66.RU.

Горожане жаловались на то, что стена зданий дома № 27 по улице Строителей буквально разрушилась, поэтому ходить здесь опасно. После этого власти муниципалитета выделили деньги на ремонт кровли и наружной стены. На данный момент на объекте подрядчик демонтировал кровлю.

Также жители Каменска-Уральского не раз обращали внимание на то, что пандус для людей с ограниченными возможностями не чистят. Изменится ли ситуация после ремонта здания, пока неизвестно.