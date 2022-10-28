Военные следователи запустили горячую линию для мобилизованных свердловчан

Горячую линию создали по поручению главы Следственного комитета России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военно-следственное управление СК РФ запустило горячую линию для мобилизованных из Свердловской области и их родственников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия будет работать круглосуточно. Ее создали по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Получить консультацию военных следователей можно по телефону 8 (343) 369 00 15.

В Свердловской области с 22 сентября горячая линия «122» экстренно переквалифицировалась под новые реалии. До этого операторы колл-центра консультировали граждан по вопросам коронавируса и других проблем, связанных со здоровьем. Теперь они занимаются вопросами частичной мобилизации. Редакция «КП» - Екатеринбург» побывала в колл-центре, узнала, как работают операторы и с какими вопросами им чаще всего звонят.