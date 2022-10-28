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НовостиОбщество28 октября 2022 8:43

Военные следователи запустили горячую линию для мобилизованных свердловчан

Она работает круглосуточно
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Горячую линию создали по поручению главы Следственного комитета России

Горячую линию создали по поручению главы Следственного комитета России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военно-следственное управление СК РФ запустило горячую линию для мобилизованных из Свердловской области и их родственников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия будет работать круглосуточно. Ее создали по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Получить консультацию военных следователей можно по телефону 8 (343) 369 00 15.

В Свердловской области с 22 сентября горячая линия «122» экстренно переквалифицировалась под новые реалии. До этого операторы колл-центра консультировали граждан по вопросам коронавируса и других проблем, связанных со здоровьем. Теперь они занимаются вопросами частичной мобилизации. Редакция «КП» - Екатеринбург» побывала в колл-центре, узнала, как работают операторы и с какими вопросами им чаще всего звонят.