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НовостиОбщество28 октября 2022 8:23

В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения транспорта по улице Горького

Проезда по участку не будет до 20 ноября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Проезд будет закрыт для автомобилистов до 20 ноября

Проезд будет закрыт для автомобилистов до 20 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения транспорта по улице Горького. Об этом горожан предупредели в администрации Екатеринбурга. Проезд будет закрыт для автомобилистов по участку возле дома № 4 до 20 ноября.

- Специалисты компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, перекрыли проезжую часть на Горького 30 сентября из-за проведения работ по реконструкции сети канализации. Работы проводит МУП «Водоканал». Ранее планировалось завершить их до 30 октября.