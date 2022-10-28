Проезд будет закрыт для автомобилистов до 20 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения транспорта по улице Горького. Об этом горожан предупредели в администрации Екатеринбурга. Проезд будет закрыт для автомобилистов по участку возле дома № 4 до 20 ноября.

- Специалисты компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, перекрыли проезжую часть на Горького 30 сентября из-за проведения работ по реконструкции сети канализации. Работы проводит МУП «Водоканал». Ранее планировалось завершить их до 30 октября.