В Екатеринбурге 17-летний парень ушел ночью из дома и пропал

Глеб Кычаков ушел из дома на улице Академика Постовского. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга ищет 17-летнего Глеба Кычакова. Парень ночью 5 октября ушел из дома и не вернулся, сообщает городское УМВД.

- На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, - говорится в сообщении.

Глеб Кычаков ушел из дома на улице Академика Постовского, 16. В момент исчезновения был одет в черное пальто длиной до колен, такого же цвета штаны и ботинки.

Приметы пропавшего:

Рост: 188 - 90 сантиметров

Телосложение: худощавое

Волосы: темные, длиной до плеч

Глаза: карие

Нос: прямой

Полиция просит всех, кто что-то знает о местонахождении Глеба Кычакова, сообщить по телефонам: 8 (343) 356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).

Парень уже пропадал 23 января 2022 года. Тогда его поисками в том числе занимался отряд «Лиза Алерт». Подростка удалось найти.