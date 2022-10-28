ВТБ: только пятая часть россиян хранит сбережения в наличных

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Чаще всего население держит деньги на банковских картах, накопительных счетах и депозитах.

По данным банка, наиболее склонны хранить часть сбережений в наличных состоятельные клиенты - так действует каждый четвертый представитель этого сегмента.

Чаще всего население предпочитает держать деньги на банковской карте - этим инструментом пользуется 36 % россиян, при этом в зависимости от клиентского сегмента доля варьируется от 28 до 44 %. Чем выше уровень дохода, тем больше этот показатель.

На втором месте по популярности - накопительные счета, которые используют для сбережений 29 % россиян (от 22 до 33 % в зависимости от уровня доходов). Почти столько же - 28 % - хранит средства на классических депозитах.

Лишь 6 % держит деньги на обычном счете. На обезличенных металлических счетах, в слитках и монетах, а также в банковских ячейках накопления хранят не более 1 - 2 % россиян. Каждый десятый предпочитает инвестиционные инструменты.

«По нашим оценкам, несмотря на рост популярности инвестиционных и альтернативных сберегательных продуктов, большая часть россиян предпочитает пользоваться классическими банковскими инструментами для накоплений. Как правило, крупные суммы размещаются на депозитах, а для повседневных нужд используются накопительные и текущие счета. Использование и хранение наличных постепенно уходит в прошлое, хотя каждый пятый россиянин все же копит и расплачивается привычными банкнотами. При этом сегодня 90 % населения хранит деньги в рублях - это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте», - комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

По оценкам ВТБ, доля наличной оплаты товаров и услуг в России по итогам 2022 года снизится на 8 п.п. - до 20 %. Уже сегодня 80 % покупок россияне оплачивают безналично.