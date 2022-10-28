Главный синоптик Урала рассказала, когда в регион придут снег и холода

С 31 октября по 2 ноября большую часть региона засыпет мокрым снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область с начала следующей недели придет северо-западный циклон с севера Скандинавии. С 31 октября по 2 ноября большую часть региона засыпет мокрым снегом. Об этом сообщила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

- Температура воздуха на следующей неделе (1 - 5 ноября) ожидается преимущественно на минусовых отметках, - заявила она.

Главный синоптик отметила, что температура ночью будет опускаться до -2… -7 градусов. На севере столбик термометра может опускаться до -10 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +2… +3 градусов.

Кроме того, с 31 октября по 2 ноября ожидается налипание снега на проводах и деревьях. В этот период на дорогах образуется снежный покров и гололедица.

Галина Шепоренко подчеркнула, что зима придет в Свердловскую область в ноябре. Однако похолодания будут несильными, и их будет сменять оттепель.