ЕВРАЗ НТМК ведет работу по установке санитарно-защитной зоны предприятия

Управление ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК разрабатывает проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с привлечением Уральского центра медицины труда, экологической эпидемиологии и сертификации. Проект разрабатывается с учетом изменяющегося законодательства.

В рамках проекта на ЕВРАЗ НТМК проанализирован каждый технологический агрегат и оценено его влияние на окружающую среду. В настоящее время проведена инвентаризация оборудования - источников выбросов загрязняющих веществ с учетом фактического и планируемого времени работы. Аналогичные работы проведены и в отношении источников шума и электромагнитного излучения.

Разработаны программы проведения натурных исследований качества атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ, инфразвук) для подтверждения границ СЗЗ. Уже проведено более 15 500 исследований в восьми контрольных точках по химическому фактору и по шуму. Собрана информация об арендаторах, осуществляющих свою деятельность на территории промплощадки ЕВРАЗ НТМК, в том числе об их источниках негативного воздействия на окружающую среду.

Выполнен анализ полученных результатов расчета прогнозного уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий.

Проект санитарно-защитной зоны планируется подготовить до конца 2023 года. Его экспертизу проведет одна из организаций Роспотребнадзора Свердловской области, далее проект будет направлен в центральный аппарат Роспотребнадзора в Москву для принятия решения об установлении границ СЗЗ.

При подготовке проекта будут определены и описаны все постройки, попадающие в зону, будет разработан план мероприятий по данному пункту.

ЕВРАЗ НТМК ведет последовательную модернизацию производственных подразделений, что позволяет снижать уровень загрязняющих веществ. За последние 30 лет комбинат снизил выбросы в 4,4 раза. Он активный участник федерального проекта «Чистый воздух», в рамках которого на предприятии полностью обновлено доменное производство, модернизированы аспирационные установки в основных подразделениях, активно реализуются проекты по использованию вторичных газов в топливной системе комбината.

В ближайшее время на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК будет закрыта градирня открытого типа и введен в работу закрытый теплообменник. Идет реализация проекта по техническому перевооружению биохимической установки, в стадии разработки проект по переходу на новые технологии производства пекового кокса.