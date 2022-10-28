Уралец зарезал знакомого и расчленил его тело цепной пилой

Фото: прокуратура Свердловской области

В Первоуральске вынесли приговор Юрию Никонорову, который зарезал знакомого кухонным ножом и расчленил его тело цепной пилой. Все произошло в ночь с 24 на 25 февраля 2022 года, когда они распивали спиртное и поссорились.

- После убийства Никоноров решил избавиться от тела потерпевшего, однако в силу того, что потерпеший был крупного телосложения, он смог дотащить тело только до входной двери, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - С целью облегчить груз Никоноров взял цепную пилу, которая хранилась у него дома, отпилил ею руки потерпевшему.

После этого он выбросил части тела в лесопарковой зоне, вернулся домой и лег спать. В полицию о случившемся сообщила сожительница Юрия Никонорова, пришедшая утром в квартиру, где все произошло.

Фото: прокуратура Свердловской области

- Сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, - рассказали в СК по Свердловской области. - Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы.

Первоуральский городской суд признал Юрия Никонорова виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.