Фонари в сквере заменят на антивандальные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сквере у Оперного театра фонари собираются заменить на антивандальные. Как пишет ИА «Уральский меридиан», информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованным данным, закупить 240 энергоэффективных фонарей из поликарбоната и алюминия планирует закупить «Горсвет». Начальная стоимость контракта - 13,4 млн рублей.

В документах указано, что фонари планируется установить в сквере до 9 декабря. Однако на данный момент закупка приостановлена из-за жалобы, поступившей на нее в ФАС.

Напомним, плафоны на фонарях в сквере за Оперным театром после его реконструкции в 2019 году регулярно разбивали вандалы. В 2020 году на тот момент глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время рейдов по улицам города осмотрел обновленный сквер и заявил, что фонари были установлены неправильно.