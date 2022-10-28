В Екатеринбурге будут судить водителя Mercedes, погубившего в ДТП пассажира Lifan

Пассажир Lifan погиб на следующий день после ДТП Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге будут судить водителя Mercedes-Benz, устроившего жуткую аварию 18 июля в Горном Щите, в которой погиб пассажир Lifan. По версии следствия, 26-летний молодой человек ехал со скоростью 118,08 км/ч, чем нарушил требования ПДД, разрешающие движение в населенных пунктах со скоростью не более 60 км/ч, но и это еще не все.

- Обвиняемый перед выездом на перекресток левую полосу движения не занял, а продолжил движение по правой полосе, по которой было запрещено пересекать перекресток в прямом направлении. Не приняв мер по снижению скорости и остановке перед стоп-линией, выехал на перекресток и продолжил движение в прямом направлении со смещением влево, создавая реальную опасность для других участников дорожного движения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В итоге водитель Mercedes влетел в Lifan. Автомобиль, в который врезался обвиняемый, в этот момент поворачивал к магазинам. Водитель Lifan получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажиру, находившемуся на переднем сиденье, диагностировали открытый перелом обеих ног и сочетанную травму головы. Пострадавших доставили в 36-ю больницу. На следующий день пассажир скончался от полученных травм.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.