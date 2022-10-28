Школьник из Лесного стал миллионером в 16 лет

Выигранные деньги школьник сможет потратить на образование или запуск стартапа. Фото: страница подростка во «ВКонтакте»

Школьник из Свердловской области, 16-летний Матвей Карпов, победил во всероссийском конкурсе «Большая перемена - 2022». Он выиграл миллион рублей.

- Я миллионер в 16 лет! Сегодня состоялось награждение участников конкурса «Большая перемена», - написал подросток на своей странице во «ВКонтакте».

Выигранные деньги школьник сможет потратить на образование или запуск стартапа. Матвей учится в школе № 75.

Также в конкурсе победила свердловская школьница Мария Миллер. Она получила премию в 200 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге 14-летний подросток Святослав открыл бургерную Tesla Burger в самом центре города. До этого подросток вместе с мамой-инвестором Мариной покупал акции и вкладывал деньги в биткоины. Редакция «КП» - Екатеринбург» побывала в бургерной до ее открытия, поговорила с родителями мальчика и с самим Святославом.