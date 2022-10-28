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НовостиПроисшествия28 октября 2022 5:21

В Екатеринбурге за мошенничество будут судить экс-руководителя детского интерната

Он был замдиректора в учреждении для умственно отсталых
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Сотрудники перевели замдиректора около 100 тысяч рублей от своих премий

Сотрудники перевели замдиректора около 100 тысяч рублей от своих премий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего замдиректора ГКУ «Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» будут судить за мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Осенью 2021 года заместитель директора неоднократно обращался к подчиненным с предложением об увеличении им премиального вознаграждения, денежные средства впоследствии те должны были вернуть ему на ремонтные работы в учреждении, - говорится в сообщении.

Рабочий, слесарь-сантехник и заведующий складом перевели замдиректора интерната около 100 тысяч рублей. Бывшего руководителя обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием служебного положения»). Дело передали в Чкаловский районный суд.

Ранее, в 2016 году, сообщалось, что у дома-интерната для умственно отсталых детей в Екатеринбурге дурная слава. Первого руководителя Ирину Еременко ждало уголовное дело и суд. Затем очередь подошла и ко второму - Вере Глушко.