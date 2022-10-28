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НовостиПроисшествия28 октября 2022 4:25

На 8 Марта легковушка столкнулась с трамваем

На месте работают полицейские, спасатели и медики
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На 8 Марта, неподалеку от поворота на улицу Отто Шмидта, легковушка столкнулась с трамваем. На месте работают полицейские, спасатели и медики. По словам очевидцев, движение трамваев по 8 Марта из-за ДТП встало.

- Трамвай протаранил машину. Водителя-женщину зажало в салоне, плачет, - рассказала подписчица в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП» - Екатеринбург» сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Госавтоинспекция призывает водителей быть особо внимательными при управлении, соблюдать ПДД , а также предоставлять преимущество трамваям и другим транспортным средствам в соответствии с ПДД.