В Североуральске пожарные спасли трех человек из задымленной шестиэтажки

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Североуральске в ночь на 28 октября произошел пожар в шестиэтажном доме на улице Каржавина. Прибывшими на место пожарными по лестничным маршам были эвакуированы из задымленного здания три человека.

- В 23:02 поступило сообщение о пожаре. На площади 10 квадратных метров повреждены: мебель, внутренняя отделка в квартире, расположенной на четвертом этаже муниципального шестиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава.

Локализовать огонь пожарным удалось в 23:08. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 00:05.

По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал.