Noize MC в интервью Юрию Дудю* назвал Екатеринбург оппозиционной столицей России

Концерт Noize MC состоялся только в трех городах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Noize MC, рассказывая об отмененных концертах в интервью Юрию Дудю*, назвал Екатеринбург оппозиционной столицей России.

- Я объявил об отмене большей части тура по состоянию здоровья. Потом мы занялись выяснением, в каких городах более реально сыграть. Таких городов в итоге оказалось три. Мы сыграли в Воронеже, Екатеринбурге и Москве, - рассказал Noize MC. - Все равно были проблемы. Но в Екатеринбурге все устроено немножко по-другому. Это вообще оппозиционная столица России. Там нас отстояли, мы играли в самом большом клубе города.

Он также отметил, что отменить большую часть тура пришлось по состоянию здоровья - музыкант перенес две операции и врачи рекомендовали ему поберечь себя.

Напомним, в 2020 году у Юрия Дудя* вышел большой выпуск, посвященный Екатеринбургу и Михаилу Козыреву - музыкальному критику, экс-директору радио Maximum и экс-продюссеру «Нашего радио», родившемуся в столице Урала.

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