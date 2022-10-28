Уральское мороженое отправляют в Китай, Монголию и Азербайджан

Замена ингредиентов и частей аппаратуры никак не поваляла на вкус и качество мороженого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мороженое Екатеринбургского хладокомбината популярно не только по всей России, но и за ее пределами. Уральское лакомство поставляют в Монголию, Китай, Азербайджан, Казахстан и другие страны мира.

К тому же сейчас производство может похвастаться тем, что почти все оборудование и продукты отечественные. Иностранные компоненты заменили на российские: сырье, красители, ароматизаторы и стабилизаторы.

- Оборудование у нас импортное, но предприятие уже давно начало свой путь к тому, чтобы замещать запчасти на российские. Это происходит так: когда ломается деталь, готовят ее чертежи и передают на российский завод-изготовитель, где делают новую, - рассказала Екатерина Егорова, начальник отдела рекламы хладокомбината.

Замена ингредиентов и частей аппаратуры никак не поваляла на вкус и качество десерта. Как рассказала генеральный директор хладокомбината Наталия Мерзлякова, фабрика просто не может себе позволить делать некачественный, невкусный и неполезный продукт.