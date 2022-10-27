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Недвижимость27 октября 2022 19:06

В Нижнем Тагиле поднимется арендная плата для предпринимателей

В 2023 году аренда муниципального имущества станет выше
Дарья ЧИПУРИНА
За 10 лет ставка по муниципальной аренде увеличилась почти на 54%

За 10 лет ставка по муниципальной аренде увеличилась почти на 54%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле повышается базовая ставка за использование муниципального имущества. Она вырастет на 5%, что составит 1190 рублей в год за квадратный метр. Такое решение было принято на очередном заседании городской думы. Изначально планировалось поднять индекс до регионального – 7,84%. В администрации подсчитали, что индексация позволит повысить доходы города на 3,8 миллиона рублей. Тем не менее, парламентарий Ирина Пудовкина не согласилась с этим мнением. - От повышения ставки может пострадать не только средний и малый бизнес, но и простые горожане. В городе сильно поднимутся цены, - отметила Ирина Пудовкина. Поэтому было принято решение ограничиться повышением индекса в 5%. За 10 лет ставка по муниципальной аренде увеличилась почти на 54%. В 2013 году она была 717 рублей