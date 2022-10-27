В Нижнем Тагиле на отлов собак выделят еще 600 тысяч рублей

На эти деньги отловленных собак смогут содержать 20 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле собираются потратить ещё 600 тысяч рублей для отлова безнадзорных животных. Решение было принято 27 октября на заседании городской думы. Как сообщил замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров, эта сумма поможет содержать ещё 147 отловленных животных в течение 20 дней. Выделенных ранее денег недостаточно для дальнейшего выполнения плана по отлову и содержанию бездомных собак. В ходе проведения экспертизы было выяснено, что на основании методики расчета, которая существует в области, норматив расходов на мероприятия по обращению с животными составляет 23 рубля. - Указанный тариф не изменялся с января 2015 года. То есть, при таком нормативе, с учетом требований и ростом расходов, у нас всегда будет не хватать средств на исполнение полномочий, - пояснил Валерий Платунов. Поэтому было решено откорректировать бюджет города.