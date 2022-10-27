Билеты на новый поезд уже поступили в продажу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Екатеринбургом и Москвой будут ходить скорые поезда с вагонами новой модели. Составы будут отправляться ежедневно с 12 декабря, время в пути составит меньше суток. Пассажиры проедут через привычные станции Дружинино, Красноуфимск, Янаул, Сарапул, Агрыз и другие.

- Каждый вагон поезда оборудован системой кондиционирования воздуха, биотуалетами, душевой кабиной. Для удобства пассажиров с маленькими детьми в одной из санитарных комнат имеется пеленальный столик, - рассказывают в пресс-службе свердловской железной дороги.

Также для удобства пассажиров их места будут оборудованы светонепроницаемыми шторами, USB-портами и светильниками. Билеты на новый поезд уже поступили в продажу.