В 2023 году финансирование садоводов Екатеринбурга увеличится на 2 миллиона рублей

Финансирование предоставляется садоводам ежегодно с 2013 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге в 2023 году увеличится финансирование СНТ. В этом году бюджет субсидий составил 10 миллионов рублей, в следующем он увеличится на два миллиона рублей. Об этом рассказали на 13-м Межрегиональном форуме садоводов.

- У нас сформировалась добрая традиция: убрав урожай и подготовившись к зиме, собраться и обсудить насущные вопросы и изменения нормативно-правовой базы. Поддержка садоводов относится к числу приоритетных направлений нашей работы, – отметил заместитель главы Екатеринбурга, Дмитрий Ноженко.

Финансирование предоставляется садоводам ежегодно с 2013 года. Субсидии распространяются на строительство, ремонт и реконструкцию линий электропередач, внутрисадовых дорог, проведение противопожарных мероприятий.

Также садоводы могут принять участие в конкурсе на получение средств на совершенствование своего товарищества.