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Общество27 октября 2022 17:22

В Москве после реставрации выставили картину «Три фигуры», испорченную охранником «Ельцин центра»

Полотно стало частью экспозиции «Мир как беспредметность»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Глаза на картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов, появились в декабре 2021 года. Фото: The Art Newspaper Russia

Глаза на картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов, появились в декабре 2021 года. Фото: The Art Newspaper Russia

В Москве в Еврейском музее и центре толерантности выставили картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», которая была испорчена охранником «Ельцин центра».

Полотно стало частью экспозиции «Мир как беспредметность», увидеть ее можно будет до 19 февраля 2023 года.

Напомним, в августе мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес приговор 63-летнему Александру Васильеву. Бывший охранник Ельцин Центра стал фигурантом уголовного дела по статье «Вандализм» после того, как испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры». Все случилось в декабре прошлого года, когда произведение Третьяковской галереи привезли на выставку в столицу Урала.

Васильев испортил картину, нарисованную в 1934 году, и подрисовал двум фигурам глаза. Для этого ветеран чеченской войны использовал гелевую ручку.