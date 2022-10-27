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Общество27 октября 2022 16:50

В Екатеринбурге 18-летний парень обокрал продуктовый магазин на 25 тысяч рублей и сбежал

Молодой человек проник в торговый павильон в ночное время
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, местный житель уже имел проблемы с законом и был дважды судим за кражи

Как оказалось, местный житель уже имел проблемы с законом и был дважды судим за кражи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18-летний парень обокрал продуктовый магазин на 25 тысяч рублей. Молодой человек проник в торговый павильон на улице Фурманова в ночное время. Он набрал нужных ему товаров и поспешил скрыться.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал супермаркета и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, местный житель уже имел проблемы с законом и был дважды судим за кражи. По предварительным данным, он успел продать товару неизвестному мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.