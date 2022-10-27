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Общество27 октября 2022 16:36

В Академическом начнут строить дома с солнечными панелями

Возведение таких зданий обсудили на форуме 100+TechnoBuild
Дарья ЧИПУРИНА
На данный момент идет строительство такого корпуса жилых домов. Фото: пресс-служба Академического района

На данный момент идет строительство такого корпуса жилых домов. Фото: пресс-служба Академического района

В ближайшем будущем в Академическом районе Екатеринбурга появятся энергоэффективные здания с солнечными панелями. На данный момент идет строительство такого корпуса жилых домов. Его сдадут в начале 2024 года.

- Фасадные панели прошли испытание на огнестойкость, они неприхотливы в обслуживании, поскольку их состояние в круглосуточном режиме анализирует интеллектуальная система, - сообщают в пресс-службе Академического.

Подобный проект также реализуется в столице России. В Москве благодаря таким технологиям освещаются паркинг, лестничные площадки и зоны благоустройства.

В районе Екатеринбурга солнечные панели уже установлены на фонарях в Преображенском парке и на крыше новостройки на улице Мехренцева, 36. Главная цель программы – сократить траты энергии.