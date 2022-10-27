В Екатеринбурге выступит известный квартет Танеева из Санкт-Петербурга

Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург приедет знаменитый Петербургский квартет Танеева. Концерт пройдет 28 октября в Свердловской филармонии. В программу войдут произволения Чайковского, Рахманинова и Глазунова. Квартет станет участником концертной серии «Ансамблиеро».

- Три четверти века легендарный коллектив, сотрудничавший с Рихтером, Ойстрахом и Ростроповичем, входит в состав Санкт-Петербургской филармонии и дарит слушателям по всему миру редкую возможность встреч с шедеврами мировой камерной музыки, - сообщает Свердловская филармония.

Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». В филармонии уверены, что в Екатеринбурге самый сильный тандем композиторов.