На трассе под Нижним Тагилом водитель «ГАЗели» сбил двух человек

Фото: паблик Вконтакте «Екатеринбург - Серов»

На трассе под Нижним Тагилом в районе села Николо-Павловское водитель грузовой «ГАЗели» сбил двух человек. Авария произошла днем 27 октября. Прибывшие на место автоинспеторы выяснили, что пострадавшие мужчины стояли на обочине и пытались починить свою машину марки Fuso.

- 28-летний мужчина за рулем «ГАЗели» ехал в сторону Екатеринбурга на небезопасной скорости, из-за чего врезался в стоящий на обочине грузовик, рядом с которым стояли 54-летний водитель и 19-летний пассажир. По словам владельца «ГАЗели», его ослепило солнце и он не увидел стоящий на обочине грузовик, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила,

Пострадавших госпитализировали в Демидовскую городскую больницу, водитель получил переломы лодыжки и кисти, а у его пассажира диагностировали рану голову с подозрением на перелом шейного отдела. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии.