В Академическом началось строительство поликлиники для взрослых

Фото: пресс-служба Академического района

В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство поликлиники для взрослых. Разговоры о ее появлении начались еще в 2019 году. И вот к концу 2023 года планируется открытие медицинского учреждения. Его разместят на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Академика Парина.

- Рабочие компании генерального подрядчика «Атомстройкомплекс» закладывают фундамент будущего здания и устанавливают арматуру для несущих конструкции, - сообщают в пресс-службе района.

Поликлиника рассчитана на 1200 посетителей за смену. В многоэтажном здании появится женская консультация и травматологическое отделение. Также будет организована подземная автостоянка для посетителей. Работать в учреждении смогут 580 человек персонала.