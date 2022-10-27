В Нижнем Тагиле открылась выставка известного грузинского художника Зураба Церетели

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в музее изобразительных искусств открылась выставка «Этот прекрасный мир» от известного грузинского художника Зураба Церетели. Экспозиция стала своеобразным подарком к 300-летию города. Сам автор не смог посетить город и выразил свое сожаление.

- Имя Церетели известно всем. Это практически легенда. Принимать его выставку особая честь для любого музея. Рада, что тагильчане получили уникальную возможность соприкоснуться с искусством художника, - отметила начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина.

Уральцам представили 20 полотен Церетели, при этом художник передал в дар музею одну из своих работ серии «Я садовником родился». Выставка будет открыта для посещения с 26 октября по 15 января в музее изобразительных искусств.