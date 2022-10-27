В Нижнем Тагиле по инициативе жителей возводят новый храм

Строительству храма также помогает и активная приходская община Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в районе улицы Цементная заканчивается строительство храма Архистратига Божия Михаила.

- Сейчас происходит процесс оседания сруба. Стройка почти завершена. Остались только внутренние работы в храме. Стройку планируют закончить максимум к зиме 2023 года. В зимний период Настоятель уже планирует начать Богослужения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Нижнетагильской епархии.

Инициаторами возведения здания стали сами жители Сухоложского поселка. Они обратились к иерею Александру Волкову с просьбой о строительстве собственного храма. Также и администрация города пошла на встречу. Была выделена земля для строительства.

- Насколько нам известно, никаких инвесторов у проекта нет, жители поселка сами спонсируют строительство, - пояснили в пресс-службе Нижнетагильской епархии.

Строительству храма также помогает и активная приходская община.