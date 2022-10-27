В Свердловской области с начала года забраковали больше семи тонн овощей и фруктов

Больше семи тонн продукции не соответствовали требованиям, из-за чего их изъяли из оборота Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области за минувший год проверили больше 30 тонн овощей, поступивших на территорию региона, при этом больше семи тонн продукции не соответствовали требованиям, из-за чего их изъяли из оборота.

- С начала года проверено 353 объекта, осуществляющих реализацию плодоовощной продукции, нарушения установлены на 110 объектах. По результатам надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов наложено 273 штрафа на общую сумму миллион рублей, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

К основным нарушениям можно отнести неудовлетворительное условия хранения продукции, а также реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации.

Напомним, также в Свердловской области за первые девять месяцев 2022 года выявили две тонны некачественной мясной продукции, что составляет 12,5% от общего объема. Всего проверили 16 тонн.