Власти рассказали о программе чемпионата России по дзюдо, который пройдет в Екатеринбурге

За награды будут бороться порядка 500 человек в разных весовых категориях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области озвучили программу чемпионата России по дзюдо, который пройдет в Екатеринбурге с 30 октября по 5 ноября во Дворце игровых видов спорта. Известно, что официальная церемония открытия состязания назначена на 31 число.

- В мероприятии примут участие ветераны российского дзюдо, действующие спортсмены сборной, самые юные российские дзюдоисты, а также почетные гости соревнований, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

За награды будут бороться порядка 500 человек в разных весовых категориях, в том числе и призеры олимпийских игр и чемпионатов мира. У состязаний будет внушительный призовой фонд – 8,1 миллиона рублей.

В рамках соревнований пройдут мастер-классы именитых спортсменов, а также состоится выставка в честь 50-летия федерации дзюдо России.