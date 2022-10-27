В Свердловской области похолодает до -10

31 октября и 1 ноября может пройти мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ночь на 28 октября температура опустится до 0…-5 градусов, при прояснении похолодает до -10 градусов. Об этом сообщает Уралгидрометцентр.

- В последний день октября к Уралу подойдет северо-западный циклон, зарождение которого ожидается на севере Скандинавии. Его зона осадков охватит большую часть Среднего и Южного Урала, - говорится в сообщении.

По данным синоптиков 31 октября и 1 ноября может пройти мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха с 1 по 5 ноября будет опускаться ночью до -2…-7 градусов, а днем – до +3…-2 градусов.

В Уралгидрометцентре отметили, что на Урал приходит зима. В ближайшее время будет то холодать, то приходить оттепель. В большей части Свердловской области пока не лежит снег. Однако в целом в регионе становится все холоднее. В ряде городов температура уже опускалась до -9…-12 градусов.