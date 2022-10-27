Всего же экспертной комиссией было рассмотрено более 20 вопросов, касающихся дальнейшего развития Екатеринбурга в различных сферах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге реконструируют ЦПКиО имени Маяковского. Решение утвердила комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования уральской столицы. Работы затронут всю инфраструктуру зеленой зоны.

- В рамках подготовки проекта планировки территории парка будет проведена более детальная проработка мастер плана, разработанного еще голландским архитектурным бюро Svesmi, – отметила руководитель проекта Екатерина Березкина.

Всего же экспертной комиссией было рассмотрено более 20 вопросов, касающихся дальнейшего развития Екатеринбурга в различных сферах.

Ранее стало известно, что в Центральном парке Екатеринбурга готовятся к новогодним каникулам. Команда Парка Маяковского рассказала, какие обновления ждут горожан, которые любят проводить время в ЦПКиО. Так, готовится запуск новой лыжной базы, откроется каток «Северное сияние» и многое другое.