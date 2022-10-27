В Екатеринбурге на полгода продлили одностороннее движение по улице Кузнецова

Одностороннее движение будет действовать на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на полгода продлили режим одностороннего движения по улице Кузнецова. Об этом сообщает мэрия.

- Новые сроки – с 1 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года – связаны с продолжением строительства многоэтажного жилого дома, - говорится в сообщении.

Многоэтажку будут возводить в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина. Стройкой займется АО «Корпорация Атомстройкомплекс – Северное сияние». Одностороннее движение будет действовать на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц закроют проезд по переулку Кольцова от Республиканской до Молодежи. Ограничения будут действовать с 15 ноября по 15 декабря. Там будут строить систему водоотведения.