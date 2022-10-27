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Общество27 октября 2022 13:10

В Екатеринбурге на полгода продлили одностороннее движение по улице Кузнецова

Режим будет действовать с ноября до мая
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Одностороннее движение будет действовать на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих

Одностороннее движение будет действовать на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на полгода продлили режим одностороннего движения по улице Кузнецова. Об этом сообщает мэрия.

- Новые сроки – с 1 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года – связаны с продолжением строительства многоэтажного жилого дома, - говорится в сообщении.

Многоэтажку будут возводить в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина. Стройкой займется АО «Корпорация Атомстройкомплекс – Северное сияние». Одностороннее движение будет действовать на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц закроют проезд по переулку Кольцова от Республиканской до Молодежи. Ограничения будут действовать с 15 ноября по 15 декабря. Там будут строить систему водоотведения.