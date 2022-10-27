В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч по схеме «Родственник попал в ДТП»

Женщине рассказали, что для решения вопроса необходимо 300 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники выманили у 83-летней пенсионерки 300 тысяч рублей по схеме «Родственник попал в ДТП». Пожилая женщина обратилась в полицию 26 октября и рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ее родственница спровоцировала серьезную аварию.

- Далее с пенсионеркой связалась девушка, которая тревожным голосом сообщила, что ее сбила машина, в которой также пострадала другая женщина. Потерпевшей показалось, что с ней связалась сноха. Затем пенсионерку вновь перевели на лжесиловика, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщине рассказали, что для решения вопроса необходимо 300 тысяч, она согласилась и сняла все сбережения. Курьер приехал к пенсионерке на остановку «Площадь 1905 года».

- Собеседник «держал на проводе» жертву около трех часов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», - добавили в полиции.