В Краснотурьинске будут судить бизнесмена за вырубку леса на 29 млн рублей

Вырубка шла с января по февраль 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске будут судить 52-летнего индивидуального предпринимателя, который незаконной вырубил лес на 29 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Уголовное дело направлено в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января по февраль 2021 года бизнесмен дал указание трем работникам вырубить деревья. При этом у предпринимателя не было оформленного разрешения на это. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что ООО «Ремонтно-строительный центр» незаконно вырубило лес. Компания сделала это не на той территории, которую им выделили. Заниматься вырубкой организация должна была в Сысертском лесничестве.