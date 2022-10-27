Предприниматель из Екатеринбурга продает пивной бизнес из-за мобилизации

Временно передавать свой бизнес он не решается. Фото: сервис объявлений "Авито"

Бизнесмен из Екатеринбурга решил продать свою сеть магазинов из-за того, что оказался мобилизован. Временно передавать свой бизнес Сергей не решается: для этого нужно найти подходящего и надежного специалиста.

- Бизнес такая вещь, что им нужно либо полностью заниматься, либо не начинать вообще. Надежного человека еще нужно найти. Хоть мне и говорят найти друзей, но у друзей свои обязанности, работа и прочее. По щелчку пальца дела не передать, а времени у меня до декабря, - рассказал «КП Екатеринбург» владелец двух магазинов на Урале.

Мыслей укрываться или отказываться от службы у Сергея нет.

- Не дожидаясь этого процесса мне надо передать все в надежные руки, чтобы не ушло ничего на самотек, бесхозный бизнес сразу гибнет, - уточняет бизнесмен.

У мобилизованного предпринимателя сейчас действует два магазина разливного пива, один в Екатеринбурге, а второй в Березовском. В объявлении на сервисе «Авито» указывается, что точка в Екатеринбурге продается за 1 600 000 рублей, включая все оборудование.

В объявлении Сергей указывает, что магазин находится в проходимой точке как для пешеходов, так и для автомобилистов. В сезон магазин «точно будет качать»: красивый и новый.