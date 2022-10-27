В Екатеринбурге подали иск о банкротстве яхт-клуба «Коматек»

Яхт-клуб не заплатил по договору за строительные работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Спецтехнопарк» подала иск о банкротстве яхт-клуба «Коматек» в Екатеринбурге. Это следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области.

По данным «Коммерсанта», яхт-клуб оформил договор подряда с ООО «ГИК Строй». Его предметом были строительные работы на улице Кирова, 40Б. «Коматек» должен был заплатить 1,1 миллиона рублей. Однако компания выплатила только 199 тысяч рублей.

«ГИК Строй» заключил договор с компанией «Спецтехнопарк» и уступил ей право требования по долгу. Сейчас яхт-клуб должен «Спецтехнопарку» 906 тысяч рублей.

Ранее «Газпромбанк» подал иск о банкротстве компании «Амбер», которая владела ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. «Амбер» задолжал 3,9 миллиарда рублей. При этом 2,5 миллиарда – это основной долг.