Теплоэлектроцентраль ЕВРАЗ НТМК получила паспорт готовности к зиме

ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК

Эксперты высоко оценили уровень выполненного технического перевооружения и проведенные ремонты оборудования.

На подготовку ТЭЦ к отопительному сезону 2022–2023 годов ЕВРАЗ НТМК направил более 200 млн рублей. На паровом котле № 6 котельного цеха в рамках технического перевооружения заменили два дымососа на более экономичные и современные, что позволило эффективнее удалять дымовые газы и снизить затраты электроэнергии на данную операцию, экономия составит 60 млн рублей. На котле № 7 заменили многотопливные горелки и водяной экономайзер.

На теплофикационном генераторе № 4 в турбинном цехе выполнили ремонт системы регулирования, что позволило повысить эффективность агрегата на 3 %, что в свою очередь привело к экономии пара, который подается на турбину, соответственно экономии топлива

Также были отремонтированы бойлерные установки ТЭЦ и паровоздуходувной станции-2, заменено более 500 метров тепловых сетей на территории комбината.

«ЕВРАЗ НТМК ведет серьезную работу по сокращению потребления природного газа и снижению выбросов СО2 на теплоэлектроцентрали. Сегодня ТЭЦ на 65-70 % работает на смеси коксового и доменного газов, которые улавливают на комбинате при производственном процессе и направляют в тепловую систему. Это помогает снижать себестоимость и держать низкий тариф, – отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин. – В ближайшие 4 года в рамках инвестиционной программы мы продолжим модернизацию тепловой инфраструктуры».

ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК - крупнейший тепловой источник Нижнего Тагила и Свердловской области, обеспечивает тепловой энергией и горячим водоснабжением промышленную площадку комбината и предприятия Тагилстроевского района, а также несколько жилых районов Нижнего Тагила, в которые входят социальные, образовательные и культурные объекты.