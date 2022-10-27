В Свердловской области выявили две тонны некачественной мясной продукции

В мясные консервы часто добавляют субпродукты, грубые соединительной ткани, хрящи, крупные кровеносные сосуды и сухожилия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за первые девять месяцев 2022 года выявили две тонны некачественной мясной продукции, что составляет 12,5% от общего объема. Всего проверили 16 тонн. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзор.

- Наиболее часто подвергаются подделке колбасные изделия по наличию несанкционированных включений (соевого белка, животного белка, каррагинана и др., замена мясного сырья на мясо птицы), - говорится в сообщении.

В мясные консервы часто добавляют клетки камеди, каррагинан, растительный текстурированный белок, субпродукты, грубые соединительной ткани, хрящи, крупные кровеносные сосуды и сухожилия.

Мясную продукцию специалисты браковали из-за несоответствия требованиям нормативных документов, нарушений правил маркировки, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также по причине фальсификации.