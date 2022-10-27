На Урале нашли мясные консервы с критически низким содержанием белка

Производитель заявлял, что содержание белка в консервах не меньше 15% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выявили мясные консервы, в которых содержание белка было в три раза ниже заявленного производителем. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзором.

- Теперь по факту выявления инспекторы ведут с предприятием-производителем оперативную работу, - говорится в сообщении.

Производитель заявлял, что содержание белка в консервах не меньше 15%.

Ранее стало известно, что в Свердловской области за первые девять месяцев 2022 года выявили 4,8 тонны некачественной молочной продукции. Это 12,3% от всех проверенных товаров в этой категории. Всего исследовали 39 тонн «молочки». Продукцию забраковали из-за того, что она не соответствовала документам, либо при ее производстве был нарушен технологический процесс, либо она попадала под критерии фальсификата.