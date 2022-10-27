Фото: предоставлено «Форум-групп»

В Солнечном начали строительство трамвайного кольца. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в компании-застройщике «Форум-групп».

Сейчас рабочие отсыпают земляное полотно для возведения трамвайных путей и площадки ожидания транспорта. Параллельно строители занимаются переустройством коммуникационных сетей.

- После отсыпки земляного полотна в этом году строители приступят к установке опор контактной сети и укладке инженерных сетей, в том числе электроснабжения и связи, - рассказали в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено «Форум-групп»

Укладка рельсов запланирована после завершения земляных работ и строительства моста через реку Патрушиха.

По проекту, на трамвайном кольце предстоит уложить 437 погонных метров путей, общая площадь кольца около 15 000 квадратных метров.

Отметим, что на конечной станции трамвая планируют обустроить сквер, пешеходные и велосипедные дорожки и автостоянку.

Возведение трамвайной линии пройдет в два этапа. Первый будет завершен к началу 2024 года.