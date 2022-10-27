ФСБ предостерегла трех свердловских госслужащих из-за разглашения гостайны

Предостережения выдали работникам ФГБУ «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов» и Минтранса Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ предостерегла трех свердловских госслужащих, которые длительное время хранили данные, содержащие гостайну так, что к ним могли получить доступ третьи лица. Об этом сообщает УФСБ по Свердловской области.

- Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации, - говорится в сообщении.

Предостережения выдали сотруднику свердловского филиала ФГБУ «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов», а также главному и ведущему специалисту отдела мобилизационной и секретной работы регионального Минтранса.

Ранее ФСБ выдала предостережение сотруднику министерства транспорта Свердловской области. Госслужащий работал с секретными документами в условиях, в которых бумаги, представляющие государственную тайну, могли попасть в чужие руки.