С начала года на Урале выявили 4,8 тонны некачественной молочной продукции

Под критерии фальсификации попали 10,8% проб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за первые девять месяцев 2022 года выявили 4,8 тонны некачественной молочной продукции. Это 12,3% от всех проверенных товаров в этой категории. Всего было изучено 39 тонн «молочки». Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- Структура забраковок не изменилась. По-прежнему, молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации, - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 6 954 проб молочной продукции на соответствие документам. Их них 503 (7,2%) оказались неудовлетворительными. По микробиологическим показателям проверили 6 511 проб, из них 442 (6,8%) пробы – неудовлетворительные.

По санитарно-химическим показателям 69 (9%) из 766 проб оказались неудовлетворительными. Еще 53 (8,3%) из 639 проб забраковали по физико-химическим показателям. Под критерии фальсификации попали 10,8%.

Качество молочной продукции проверили на 413 объектах. Нарушения нашли на 76 объектах. Некачественную продукцию изъяли из оборота. Специалисты составили 55 административных протоколов и выписали штрафы на 1,4 миллиона рублей.