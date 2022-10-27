Обвиняемого в получении взятки инспектора ДПС уволят из МВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки. Как сообщили в прокуратуре, в августе 2022 года на улице Селькоровской произошла авария, виновник которой скрылся. Инспектор группы по исполнению административного законодательства ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу разыскал его и за 30 тысяч согласился не привлекать его к ответственности.

- Это очередной пример положительной работы сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сыщики именно этой службы выявили и изобличили нерадивого сотрудника, предавшего интересы своего ведомства «за копейку».

В ближайшее время инспектор ДПС будет уволен из МВД. Кроме того, по итогам проведенной служебной проверки два его руководителя уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе по воспитанию личного состава.

Как отметили в СК по Свердловской области, вину полицейский признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.