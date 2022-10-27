Жительница Екатеринбурга пожаловалась на нехватку врачей УЗИ

В больнице заявили, что у них достаточно специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что в женской консультации по месту жительства ее отправили делать УЗИ малого таза в платном центре. Такую необходимость гинеколог объяснил отсутствием врача. Об этом пациентка рассказала «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел в конце октября. Горожанка является пациенткой Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №1.

- Мои больничные приключения продолжаются, но, к сожалению, они не веселые. После диспансеризации меня записали на прием к гинекологу. Она отправила меня делать УЗИ самой, то есть платно. Сказала, что у них нет врача для этого, - поделилась горожанка.

По словам девушки, ей не дали направление на диагностику. Врач записала информацию о необходимости УЗИ малого таза на обратной стороне направления на ультразвуковую диагностику молочных желез. При этом другая жительница столицы Урала, являющаяся пациенткой женской консультации ЦГКБ №1, сообщила, что такая ситуация наблюдается уже давно.

- Я 20 лет хожу туда. Там все это время такая проблема с УЗИ, - заявила женщина.

В ЦГКБ №1 «КП-Екатеринбург» сообщили, что в составе отделения лучевой и эндоскопической диагностики есть 13 врачей. В больнице отметили, что ультразвуковые исследования проводились и проводятся в штатном режиме.

- Если у пациентки есть показания для проведения ультразвукового исследования органов малого таза в плановом порядке, сотрудником женской консультации вносятся данные в журнал очередности. В последующем о дате проведения исследования пациент извещается сотрудником женской консультации по телефон, - объяснили в ЦГКБ №1.

Ранее жительница Екатеринбурга пожаловалась, что на приеме гинеколога в рамках ей диспансеризации посоветовали обследовать молочные железы самой дома по видео из интернета. Инцидент также произошел в ЦГКБ №1.