В Екатеринбурге банк оштрафовали на 600 тысяч рублей за рассылку рекламы

Банк выплатит крупный штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге оштрафовали «ОТП-банк» на 600 тысяч рублей за смс-рассылку, которую Арбитражный суд Москвы признал незаконной. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По данным издания, банк отправил абоненту из Свердловской области сообщение с предложением о кредите, в котором антимонопольная служба нашла два нарушения: смс было отправлено без согласия абонента, также в нем не было необходимых условий, которые влияют на стоимость кредита.

В банке пояснили, что сообщение не является рекламным, так как содержит персональные условия для конкретного лица. Дело в том, что три года назад абонент подал заявку на получение кредита, что в финансовой организации расценили как согласие на получение рекламы.

Надзорное ведомство выяснило, что подобные сообщения получили еще 10 тысяч человек, поэтому рассылка не носит индивидуальный характер.

В итоге жителя Свердловской области из рассылки исключили, а банку назначили крупный штраф.