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Недвижимость27 октября 2022 7:18

На Ямале реконструируют один из старейших аэропортов России

Объект работает с 1969 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Аэропорт Надыма станет теплее и доступнее Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Аэропорт Надыма станет теплее и доступнее Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В городе Надым стартовала реконструкция одного из старейших российских аэропортов, объект недавно был передан Управлением Росимущества в собственность региона. ОБ этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Проект реконструкции аэропорта одобрила Главгосэкспертиза России. После ремонтных работ в воздушной гавани появятся современные средства управления воздушным движением. В их числа – радиолокатор «Аврора-2», при помощи которого сведения о воздушной обстановке в зоне аэропорта будут передавать в региональную полицию.

Воздушную гавань Надыма открыли в 1969 году, объект принимает все виды самолетов.